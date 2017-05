ASSE : L. Perrin - "une belle page se tourne" « Par Youcef Touaitia - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Surclassés par le Paris Saint-Germain (0-5) ce dimanche, lors de la 37e journée de Ligue 1, les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont complètement manqué le dernier match de Christophe Galtier à Geoffroy-Guichard. Une grosse déception pour le défenseur central stéphanois Loïc Perrin (31 ans, 27 matchs et 4 buts en L1 cette saison) qui a rendu hommage à son entraîneur. "On aurait aimé faire mieux mais on prend un but au bout de deux minutes et on ne se facilite pas la tâche. Avec l'ambiance de ce soir, pour les supporters, on aurait aimé montrer un autre visage. Avec le coach, on a vécu des choses fantastiques, avec des trophées et des matchs de prestige. C'est une page qui se tourne, mais une belle page", a lancé le capitaine forézien au micro de Canal +. Une raclée difficile à digérer pour les Verts, inexistants face aux joueurs de la capitale. Une raclée difficile à digérer pour les Verts, inexistants face aux joueurs de la capitale.

