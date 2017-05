OM : son avenir, Gomis fait le point

Prêté par Swansea cette saison, l'attaquant Bafétimbi Gomis (31 ans, 30 matchs et 19 buts en L1 cette saison) sera-t-il toujours à l'Olympique de Marseille l'an prochain ? Alors que le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta a mentionné des discussions en cours (voir la brève de 12h01), le consultant Luis Fernandez a quant à lui annoncé un départ du Tricolore (voir la brève de 12h51). Auteur de l'égalisation contre Bordeaux (1-1) dimanche, le buteur a laissé la porte ouverte à l'OM.

"Malheureusement, je ne pourrai pas vous répondre aujourd'hui. J'aurais aimé parler plus s'il n'y avait pas de l'enjeu, mais il reste un match et on verra bien après. Comme je l'ai dit, je l'aborde de manière assez sereine. Je prends beaucoup de plaisir ici. Possible de rester ? Oui, bien sûr !", a lancé Gomis au micro de Canal+.

D'après les informations de la chaîne cryptée, l'ancien Stéphanois dispose tout de même de bonnes chances de poursuivre sur la Canebière.