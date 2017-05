Monaco : D. Sidibé - "plus que champion" « Par Damien Da Silva - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même si ce n'est pas encore officiel, l'AS Monaco est quasiment champion de France après sa victoire face à Lille (4-0) ce dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1. Au micro de Canal +, le latéral polyvalent monégasque Djibril Sidibé (24 ans, 27 matchs et 2 buts en L1 cette saison) n'a pas caché sa joie. "On avait à cœur de gagner ce match-là, car il était décisif pour le titre. Mathématiquement, ce n'est toujours pas fait, mais aujourd'hui, je pense qu'on est plus que champion. Je suis très content. (...) C'est vraiment une aventure humaine, sportivement on a tout éclaté cette saison", a apprécié l'international tricolore. Monaco pourrait être sacré dès mercredi face à Saint-Etienne. Un seul point suffira pour officiellement donner l'Hexagoal aux hommes de Leonardo Jardim... Monaco pourrait être sacré dès mercredi face à Saint-Etienne. Un seul point suffira pour officiellement donner l'Hexagoal aux hommes de Leonardo Jardim...

