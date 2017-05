L1 : le classement complet

A l'issue de la 37e journée de Ligue 1, Monaco n'est pas officiellement champion, mais c'est tout comme. En s'imposant face à Lille (4-0), l'ASM garde trois points d'avance sur le PSG, qui a corrigé Saint-Etienne (5-0) mais n'a plus qu'un match à jouer et ne peut rattraper la différence de buts (+73 contre +56). Lyon a validé sa 4e place à Montpellier (3-1) et l'OM reste 5e avec son nul à Bordeaux (1-1). En bas de tableau, Dijon se donne un peu d'air mais tout se jouera lors de la dernière journée avec Caen, Lorient, Bastia et Nancy dans la course au maintien. L'ASNL ne peut qu'espérer une place de barragiste.

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Monaco 89 36 28 5 3 102 29 +73 2 Paris SG 86 37 27 5 5 82 26 +56 3 Nice 77 37 22 11 4 60 33 +27 4 Lyon 66 37 21 3 13 74 45 +29 5 Marseille 59 37 16 11 10 56 41 +15 6 Bordeaux 58 37 15 13 9 52 42 +10 7 Nantes 51 37 14 9 14 40 51 -11 8 St Etienne 50 36 12 14 10 40 37 +3 9 Rennes 50 37 12 14 11 34 39 -5 10 Guingamp 47 37 13 8 16 45 53 -8 11 Toulouse 43 37 10 13 14 37 41 -4 12 Lille 43 37 12 7 18 37 47 -10 13 Angers 43 37 12 7 18 38 49 -11 14 Metz 43 37 11 10 16 39 71 -32 15 Montpellier 39 37 10 9 18 48 64 -16 16 Dijon 36 37 8 12 17 46 58 -12 17 Caen 36 37 10 6 21 35 64 -29 18 Lorient 35 37 10 5 22 43 69 -26 19 Bastia 34 37 8 10 19 29 53 -24 20 Nancy 32 37 8 8 21 26 51 -25