L1 : Bordeaux 1-1 Marseille (fini) « Par Romain Lantheaume - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'issue du choc de la 37e journée de Ligue 1 qui a tenu toutes ses promesses, Bordeaux et l'Olympique de Marseille se sont quittés sur un score de parité (1-1) ce dimanche au Matmut-Atlantique. A défaut de mettre un terme à 40 ans de match sans victoire en Gironde, ce résultat fait les affaires de l'OM, qui conforte sa 5e place et garde son destin en main. Pour conserver son bien, le club phocéen devra faire au moins aussi bien que le club au scapulaire lors de la dernière journée. Dans une ambiance de feu, il fallait moins de deux minutes aux hommes de Jocelyn Gourvennec pour prendre les devants dans la confusion générale ! Alors que l'arbitre de touche avait levé son drapeau pour signaler un hors-jeu, l'arbitre principal laissait jouer et Rolan en profitait pour surgir et ouvrir le score de près devant une défense marseillaise à l'arrêt (1-0, 2e)... Après ce but très discutable, la réponse de l'OM ne tardait pas et, sur coup-franc, Sabaly était tout heureux de voir son dégagement de la tête mourir sur le poteau de son gardien Carrasso ! Peu à peu, les visiteurs prenaient le jeu à leur compte face à des Bordelais qui procédaient par contres. Mais les Phocéens ne parvenaient pas à trouver le cadre et à se montrer dangereux. Jusqu'à une sublime tentative de Payet qui trouvait la barre à la suite d'une frappe fouettée juste devant la surface ! Dans la foulée, Bordeaux se montrait menaçant mais Vainqueur puis Pelé repoussaient coup sur coup des reprises de Kamano. En face, avant la pause, Carrasso plongeait bien pour se saisir de la reprise de Gomis. Au retour des vestiaires, l'OM poursuivait sa domination. Mais il fallait attendre l'une des rares incursions girondines pour que les hommes de Rudi Garcia finissent par égaliser dans la foulée par l'intermédiaire de Gomis à la conclusion d'un bon travail de Thauvin (1-1, 60e). Sans réagir, les locaux se procuraient pourtant ensuite une énorme situation mais Pelé repoussait la tête à bout portant de Rolan d'un superbe arrêt-réflexe ! Vainqueur pour l'OM et Ounas, mis en échec par un excellent Pelé, avaient une opportunité de chaque côté dans les dernières minutes mais sans réussite… Visiblement, pour espérer retrouver l'Europe, Bordeaux devra miser sur un sacre du PSG contre Angers en Coupe de France qui rendrait la 6e place également qualificative pour le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+