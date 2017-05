L1 : Montpellier 1-3 Lyon (fini)

En déplacement dans l'Hérault, l'Olympique Lyonnais a validé sa 4e place qualificative pour la Ligue Europa en s'imposant à Montpellier (3-1) ce dimanche, à l'occasion de la 37e journée de Ligue 1.

Lyon n'a patienté qu'un petit quart d'heure pour prendre l'avantage. Lacazette profitait d'une erreur de Congré pour récupérer le ballon dans la surface et servir parfaitement Fekir devant le but (0-1, 17e). Derrière, Lacazette profitait ensuite des boulevards laissés par la défense montpelliéraine pour s'en aller battre Pionnier d'un petit piqué et creuser l'écart pour l'OL (0-2, 24e). Le but de Mounié, qui réduisait l'écart de la tête sur corner (1-2, 35e), n'a pas permis au MHSC de se relancer puisque Lacazette a tué le suspense en fin de match en inscrivant un doublé sur un service de Valbuena (1-3, 90e+5).