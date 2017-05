L1 : St Etienne 0-5 Paris SG (fini)

Implacable, le Paris Saint-Germain a surclassé Saint-Etienne (5-0) ce dimanche, lors de la 37e journée de Ligue 1. Les joueurs de la capitale sont assurés de terminer à la 2e place derrière Monaco, futur champion de France après sa victoire contre Lille (4-0).

Sur leur première action, les Parisiens glaçaient d'entrée le Chaudron. Parfaitement servi par Maxwell, Cavani trouvait la lucarne de Ruffier sur un coup de tête croisé (0-1, 2e). Bien entrés dans la partie, les joueurs de la capitale baissaient délibérément le pied, laissant les Stéphanois se procurer de timides opportunités dans les vingt premières minutes.

Dans la gestion, les visiteurs alternaient entre séquences de possession et attaques rapides sans toutefois réussir à déstabiliser le bloc adverse. Patients, les champions de France finissaient par doubler la mise suite à une ouverture exceptionnelle de Verratti pour Lucas, qui ne tremblait pas au moment de crucifier Ruffier (0-2, 38e). Surclassés, les Verts étaient dominés dans tous les secteurs et n'étaient pas loin d'encaisser un troisième but avant la pause sans une parade de leur gardien devant Verratti.

Impressionnant, le dernier rempart forézien sauvait encore les siens devant Draxler au retour des vestiaires. Malgré l’ambiance toujours aussi belle dans l’enceinte stéphanoise, les locaux ne voyaient pas le jour et subissaient les assauts incessants des Parisiens. Cavani, de plus en plus menaçant, trouvait une nouvelle fois la faille en deux temps après un service en or de Matuidi (0-3, 72e).

Un calvaire qui n’était pas terminé pour Christophe Galtier. Après un nouvel arrêt de Ruffier, Lucas y allait également de son doublé et éteignait un peu plus un Chaudron de moins en moins bruyant (0-4, 78e). Draxler, à la réception d’un caviar de Lo Celso, enfonçait encore un peu plus l’ASSE (0-5, 89e). Une raclée monumentale qui n’empêchait pas le magnifique public vert de fêter une dernière fois son entraîneur. Paris, de son côté, tentera de retrouver le sourire en finale de la Coupe de France face à Angers, le 27 mai.