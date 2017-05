PSG : Sanchez et Aubameyang, Cavani dit oui !

PSG : Sanchez et Aubameyang, Cavani dit ou i ! « Par Damien Da Silva - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors du prochain mercato d'été, le Paris Saint-Germain devrait chercher à renforcer son effectif après une saison décevante. Pour son secteur offensif, le club de la capitale vise notamment l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez ou celui de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang. Buteur titulaire du PSG, Edinson Cavani (30 ans, 34 matchs et 33 buts en L1 cette saison) se montre emballé par ces pistes. "S'ils viennent, ils sont les bienvenus. On est là pour le collectif. On espère toujours que les nouveaux complètent l'équipe avec leurs qualités", a commenté l'Uruguayen pour le Canal Football Club. Après sa belle année, Cavani n'a pas à craindre pour sa place et sait qu'il sera associé avec une éventuelle recrue offensive. Après sa belle année, Cavani n'a pas à craindre pour sa place et sait qu'il sera associé avec une éventuelle recrue offensive.

