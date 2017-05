PSG : Motta revient sur le fiasco à Barcelone « Par Damien Da Silva - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain connait une saison décevante, avec la très probable perte du titre en Ligue 1 et une élimination face au FC Barcelone (4-0, 1-6) dès les 8es de finale de la Ligue des Champions. Sur le plateau du Canal Football Club, le milieu parisien Thiago Motta (34 ans, 29 matchs en L1 cette saison) est revenu sur cet échec. "A l’aller, on a fait un match presque parfait, un 4-0 contre une équipe comme le Barça. Prendre six buts au retour c’était inimaginable. On a commis beaucoup d’erreurs. On n’était pas le PSG en première période... C’était mieux en seconde. On a eu 15-20 bonnes minutes mais on n’a pas marqué de second but. L’arbitre n’était pas bien aussi, mais on a commis beaucoup d’erreurs, et malgré cela on pouvait passer", a regretté l'Italien. Une contre-performance qui restera un traumatisme pour les joueurs du PSG. Une contre-performance qui restera un traumatisme pour les joueurs du PSG.

