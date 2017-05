PSG : Thiago Motta se verrait bien continuer « Par Damien Da Silva - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Suspendu pour le match ce dimanche (21h) entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne, le milieu parisien Thiago Motta (34 ans, 29 matchs en L1 cette saison) s'est confié sur son avenir sur le plateau du Canal Football Club. En fin de contrat en juin prochain, l'international italien a visiblement envie de continuer à jouer. "Moi je suis passionné par le football, je ne me vois pas faire autre chose que du football. Entraîneur la saison prochaine ? Non, je ne pense pas. Ça me plait aussi de continuer à jouer, je suis dans un grand club. Mais j’espère un jour pouvoir entraîner", a confié le Francilien. Depuis plusieurs mois, l'entraîneur du PSG Unai Emery ne cache pas son envie de conserver Motta pour une saison supplémentaire. Depuis plusieurs mois, l'entraîneur du PSG Unai Emery ne cache pas son envie de conserver Motta pour une saison supplémentaire.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+