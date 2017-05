L1 : Bordeaux-Marseille, les compos

A l'occasion de la 37e journée de Ligue 1, Bordeaux reçoit Marseille ce dimanche (21h) au Stade Matmut-Atlantique dans un match décisif pour la 5e place. Les Marseillais se déplacent sans Sertic, blessé, ni Sakai, suspendu et remplacé par Hubocan dans le onze de départ. Annoncé incertain, Thauvin débute bien la rencontre. Côté bordelais, Pallois et Lewczuk purgent leur suspension et sont remplacés par Toulalan et Jovanovic en charnière centrale, tandis que Ménez est resté à l'infirmerie. Voici les compositions des deux équipes.

Bordeaux : Carrasso - Sabaly, Toulalan, Jovanovic, Contento – Plasil (c), Sankharé, Vada - Malcom, Rolan, Kamano.

Marseille : Pelé - Hubocan, Fanni, Rolando, Evra - Lopez, Vainqueur, Sanson - Thauvin, Gomis (c), Payet.