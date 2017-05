PHOTO : Monaco, le podium "caché"

En réalisant une meilleure performance que le Paris Saint-Germain, en déplacement à Saint-Etienne, lors de la 37e journée de Ligue 1 ce dimanche (21h) face à Lille, Monaco sera officiellement sacré champion de France. Pour anticiper cette éventualité, la LFP a d'ores et déjà préparé les festivités avec la présence du trophée au Stade Louis II.

Mais ce n'est pas tout ! Le club de la Principauté a également réalisé plusieurs tests, avec la musique "We are the champions" et un feu d'artifice. Du coup, on peut apercevoir dans l'enceinte monégasque le fameux podium, légèrement caché, où les hommes de Leonardo Jardim recevront potentiellement l'Hexagoal.

Monaco, le podium "caché"