Lyon : Larqué s'en prend à Aulas « Par Damien Da Silva - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Omniprésent, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas ne rate jamais une occasion de défendre les intérêts de son club, quitte à se mettre d'autres équipes à dos. Mais pour le consultant de la radio RMC Jean-Michel Larqué, cette attitude porte également préjudice à l'OL. "Si son club n’est pas aimé ou apprécié à la hauteur de ses résultats, Jean-Michel Aulas devrait un peu se remettre en question. Il devrait quand même s’imaginer qu’il y est quand même pour quelque chose", a analysé l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne. Malgré les défauts de la présidence d'Aulas, on ne peut pas remettre en cause son bon travail à la tête du club rhodanien depuis 1987. Malgré les défauts de la présidence d'Aulas, on ne peut pas remettre en cause son bon travail à la tête du club rhodanien depuis 1987.

