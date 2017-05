Lyon : Lacazette, Aulas annonce la couleur

Annoncé possible partant cet été, Alexandre Lacazette (25 ans, 43 matchs et 33 buts toutes compétitions cette saison) ne sera pas retenu à tout prix par l'Olympique Lyonnais. Mais il faudra que l'attaquant lyonnais souhaite réellement partir et que le club qui l'intéresse paie le prix demandé par son président Jean-Michel Aulas.

"Les chances de voir rester Lacazette ? Une chance sur deux. Parce que c'est oui ou c'est non. Ça dépend de lui. Quand un joueur vient voir son président et lui dit qu’il souhaite absolument partir, et dans tel club... Si le club est susceptible de correspondre à l'achat qui correspond à la valeur, on aurait tort de fermer la porte", a confié le patron de l'OL dans un entretien accordé à beIN Sports.

Concernant le montant réclamé, JMA estime que Lacazette "coûte le prix des avant-centres qui marquent régulièrement 25 ou 30 buts par saison". Lyon espérerait récolter 60 millions d'euros pour son buteur.