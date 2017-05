Lyon : Lacombe-Houllier, ça va bouger...

Ce n'est un secret pour personne, Bernard Lacombe et Gérard Houllier ne s'apprécient pas. Et ils n'ont pas hésité à le montrer publiquement cette saison. Pour Jean-Michel Aulas, ces tensions ont peut-être perturbé l'équipe. Et le président de l'Olympique Lyonnais pourrait bien être amené à changer les choses.

"Peut-être qu'on n'a pas su trouver la liaison entre Bernard Lacombe et Gérard Houllier, qui aurait permis d'optimiser le travail qui est fait. Il faudra s'interroger... Est-ce que le fait qu'ils ne s'entendent pas résonne sur l'état d'esprit d'un certain nombre de joueurs ? Est-ce que, à l'inverse, c'est le fait qu'ils soient tous les deux là qui a gêné un certain nombre de choses ? Il y aura une remise en cause extrêmement profonde", a confié le patron de l'OL sur beIN Sports.

En résumé, au moins l'un des deux hommes devrait quitter le club rhodanien cet été.