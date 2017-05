OM : Sanson heureux de son choix

Déjà très performant à Montpellier, Morgan Sanson (22 ans, 15 matchs et 1 but en L1 avec Marseille cette saison) a franchi un nouveau cap en rejoignant l'Olympique de Marseille l'hiver dernier. Plus exposé médiatiquement, le milieu de terrain marseillais vit très bien sa nouvelle notoriété et savoure son choix.

"Cela change de Montpellier. J’ai beaucoup de demandes de l’extérieur, mais je ne suis pas encore Zlatan ! J’ai fait le meilleur choix possible, je ne regrette rien. Rudi Garcia a été le premier entraîneur que j’ai eu au téléphone lors du dernier mercato, et cela a suffi. Le contexte passionné ne me perturbe pas du tout. Je faisais les mêmes performances à Montpellier, mais elles sont mises en valeur ici. Il y a un revers : une mauvaise perf à la Mosson passait inaperçu !", confie l'Olympien dans les colonnes de L'Equipe.

Ses mauvaises performances avec l'OM sont rares ces dernières semaines.