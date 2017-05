Barça : Suarez pensait échouer... « Par Damien Da Silva - Le 14/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé au FC Barcelone en 2014 en provenance de Liverpool pour 81 millions d'euros, l'attaquant Luis Suarez (30 ans, 33 matchs et 26 buts en Liga cette saison) fait le bonheur des Blaugrana. Et pourtant, l'international uruguayen ne pensait pas être capable de s'adapter au jeu développé par le club catalan. "Je l'ai dit deux mois avant de signer au Barça. Je ne pensais pas pouvoir m'adapter, car le club jouait beaucoup à une touche de balle. Il y avait donc peu de place pour ma façon de jouer. Et ensuite car Leo Messi jouait faux-neuf et c'était impossible de prendre sa place. Sans oublier que le Barça n'utilisait plus de 9 pur comme Samuel Eto'o. Je me sentais plus à l'aise dans un style plus agressif comme avec Liverpool et l'Uruguay", a confié le buteur au Pierodico de Catalunya. Finalement, Suarez s'est parfaitement intégré et forme l'une des meilleures attaques d'Europe avec Lionel Messi et Neymar. Finalement, Suarez s'est parfaitement intégré et forme l'une des meilleures attaques d'Europe avec Lionel Messi et Neymar.

