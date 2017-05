ASSE : le message d'adieu de Galtier

Après sept années sur le banc de Saint-Etienne, Christophe Galtier tournera la page à l'issue de la saison. Avant d'affronter le PSG dimanche (21h) pour son dernier match à Geoffroy-Guichard en tant qu'entraîneur de l'ASSE, le technicien a adressé un message aux supporters stéphanois.

"Chers supporters, nous avons partagé ensemble de grands moments d’émotions et de joie qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Je me souviendrai de l’élan et des chants qui nous ont portés jusqu’en finale de la Coupe de la Ligue (en 2013). Je me souviendrai aussi de la force et de l’énergie que vous avez données en Coupe d’Europe. Je me souviendrai de tout. Le Chaudron est un stade unique que vous savez sublimer. Les Verts ont besoin de vous. Croyez toujours en eux ! Au revoir et merci ! Allez les Verts", a écrit Galtier dans une lettre publiée dans le magazine officiel du club forézien.

La soirée de dimanche risque d'être chargée en émotion dans le Chaudron.