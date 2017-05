Leicester : Mahrez évoque son avenir

Annoncé possible partant cet été, Riyad Mahrez (26 ans, 34 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) s'est confié sur son avenir au micro de Sky Sports. L'ailier de Leicester n'annonce pas vouloir absolument quitter les Foxes, mais laisse penser qu'un départ vers un club plus huppé fait partie de ses ambitions.

"Je ne pense pas vraiment au mercato pour le moment. Finissons déjà la saison, et nous verrons bien après. Il reste encore des matchs à jouer. Pour le moment, je suis à Leicester, je suis heureux, on verra bien. (...) Je veux jouer la Ligue des Champions chaque année. Je veux être dans un grand club et remporter des trophées, voilà mon objectif", a-t-il confié.

Annoncé dans le viseur d'Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City ou encore de l'OM, l'international algérien serait actuellement évalué à 35 millions d'euros par Leicester.