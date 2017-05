Coeff. UEFA : la France termine 5e « Par Romain Rigaux - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'élimination du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions restera une grande déception, les clubs français ont tout de même réalisé une belle saison européenne, grâce notamment aux beaux parcours de Monaco et Lyon, éliminés en demi-finales de la C1 et la C3. Conséquence, la France va donc terminer la saison à la 5e place au classement des coefficients UEFA sur la période 2012-2017, période de référence pour l'attribution des places européennes. Avec 56,665 points, la France devance la Russie (50,532 pts) et le Portugal (49,332 pts). L'Italie reste tout de même très loin devant avec 73,332 points, devancée par l'Espagne (104,713 pts), l'Allemagne (79,498 pts) et l'Angleterre (75,676 pts). En reprenant la 5e place, la France permet au 3e de Ligue 1 d'entrer en lice au moment des barrages de la Ligue des Champions à partir de 2018, alors qu'il doit actuellement d'abord passer par le troisième tour préliminaire. En reprenant la 5e place, la France permet au 3e de Ligue 1 d'entrer en lice au moment des barrages de la Ligue des Champions à partir de 2018, alors qu'il doit actuellement d'abord passer par le troisième tour préliminaire.

