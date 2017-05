PSG : Emery et la "petite option" pour le titre « Par Romain Rigaux - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A deux journées du terme, le Paris Saint-Germain occupe la 2e place au classement de la Ligue 1 à trois points de Monaco, qui a disputé un match en moins. Si le titre semble promis au club de la Principauté, l'entraîneur parisien Unai Emery conserve un petit espoir avant le déplacement à Saint-Etienne, dimanche (21h). "Pour moi, pour nous, le match de demain est très important. Il nous reste encore une petite option pour garder le titre. Ce ne sera plus le cas si nous ne gagnons pas", a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse ce samedi. Avec une différence de buts largement en sa faveur (+69 contre +51), Monaco ne devrait pas voir le titre lui échapper si Paris gagne et que les Monégasques s'imposent dans le même temps face à Lille. Avec une différence de buts largement en sa faveur (+69 contre +51), Monaco ne devrait pas voir le titre lui échapper si Paris gagne et que les Monégasques s'imposent dans le même temps face à Lille.

