PSG : l'Italie envoie Pepe plutôt à l'Inter « Par Romain Rigaux - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat avec le Real Madrid, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) est annoncé depuis plusieurs jours du côté du Paris Saint-Germain. Si le quotidien Le Parisien a démenti tout contact entre le Portugais et le PSG, la presse espagnole insiste une nouvelle fois ce samedi en annonçant le Merengue proche du club de la capitale. En Italie, les informations sont différentes puisque La Gazzetta dello Sport et le journaliste italien Gianluca Di Marzio annoncent un accord contractuel entre Pepe et l'Inter Milan. Difficile donc d'y voir clair dans ce dossier. Mais ce n'est pas très étonnant puisque le Madrilène peut se servir des rumeurs pour négocier le meilleur contrat possible avec son futur club.

