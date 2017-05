Lyon : Aulas s'attaque à Riolo sur Twitter « Par Youcef Touaitia - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis de nombreuses années, Daniel Riolo assure que l'Olympique Lyonnais ne progressera pas tant que Jean-Michel Aulas ne prendra pas à la tête de son club un entraîneur de renom capable de lui faire franchir un cap. A ce titre, le journaliste a posté un message sur Twitter, vendredi, dans lequel il égratigne le patron de l'OL pour son choix de garder Bruno Genesio. "A L'OL, soit Aulas garde vraiment Genesio et c'est grave. Soit il bluffe avec lui et c'est presque plus grave.... Bref, ça pue", a relayé l'éditorialiste de RMC sur le réseau social. Un discours qui n'a pas franchement plu à Aulas, qui lui a répondu ce samedi matin. "Vos expressions sont ringardes dépourvues de classe et à force de faire du populisme de bas étage, vous n'attirez que la haine", a répliqué l'homme d'affaires. Aulas répond à Riolo @DanielRiolo vos expressions sont ringardes dépourvues de classe et à force de faire du populisme de bas étage vous n'attirer que la haine👎 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 13 mai 2017

