Barça : Laurent Blanc, le 7e choix ?

Barça : Laurent Blanc, le 7e choi x ? « Par Youcef Touaitia - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Libre depuis son éviction du Paris Saint-Germain il y a un an, Laurent Blanc est fin prêt pour reprendre du service. Un temps annoncé dans les petits papiers de l'Inter Milan, l'ex-international tricolore semble lui décidé à rebondir du côté de la Liga. Selon les informations du quotidien Le Parisien, le Cévenol a d'ailleurs une idée fixe en tête : entraîner le FC Barcelone. Luis Enrique sur le départ, le club catalan prospecte pour lui trouver un remplaçant. Si le nom du Français revient bel et bien dans les couloirs du Camp Nou, celui-ci ne viendrait qu'en... septième position. En effet, les dirigeants blaugrana ont d'autres priorités pour le moment, parmi lesquelles le technicien de l'Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, favori pour ce poste. Le média régional affirme que Blanc a reçu d'autres propositions : deux émanant de Las Palmas et du Betis Séville, pour lesquelles l'ex-coach du PSG a initialement donné son accord verbal avant de se rétracter, et une autre du FC Séville, qui pourrait perdre Jorge Sampaoli, à laquelle Blanc n'a pas donné suite. Le média régional affirme que Blanc a reçu d'autres propositions : deux émanant de Las Palmas et du Betis Séville, pour lesquelles l'ex-coach du PSG a initialement donné son accord verbal avant de se rétracter, et une autre du FC Séville, qui pourrait perdre Jorge Sampaoli, à laquelle Blanc n'a pas donné suite.

