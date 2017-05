OM : Eyraud revient sur la gifle face au PSG

Le 26 février dernier, l'Olympique de Marseille a subi la pire humiliation de son histoire à domicile face au Paris Saint-Germain (1-5) en Ligue 1. Très confiant avant la rencontre, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud assume les propos qu'il a tenus pour booster ses troupes.

"Quand on est l’OM et qu’on joue contre le PSG, même si l’on sait qu’il y’a un écart important, on y va pour gagner. Je le dis avec respect pour ce qui a été fait au PSG ces dernières années, car ils ont énormément apporté à la Ligue 1, et leur bilan, quoi qu’on en dise, est positif. Mais je ne regrette pas d’avoir dit qu’on voulait les battre", a souligné le dirigeant marseillais pour Le Parisien.