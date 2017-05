Lyon : Fekir ne lâche rien pour les Bleus « Par Youcef Touaitia - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une saison moyenne, l'attaquant Nabil Fekir (23 ans, 30 matchs et 8 buts en L1 cette saison) peine à retrouver son meilleur niveau avec l'Olympique Lyonnais. Malgré tout, le Gone pense toujours à l'équipe de France, à un an de la Coupe du monde en Russie. "Il y a beaucoup de bons attaquants en équipe de France. À moi de tout faire pour gagner ma place et la confiance du sélectionneur. Il m’a appelé, il m’a parlé un petit peu, il m’a dit qu’il ne fallait pas que je lâche et que je continue à travailler", a assuré le Lyonnais en conférence de presse. Avec la concurrence dans le secteur offensif des Bleus, Fekir a intérêt à sérieusement élever le niveau pour espérer disputer le prochain Mondial. Avec la concurrence dans le secteur offensif des Bleus, Fekir a intérêt à sérieusement élever le niveau pour espérer disputer le prochain Mondial.

