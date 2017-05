Nice : Rivère rappelle le prix de Seri « Par Eric Bethsy - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, de l’AS Monaco et du FC Barcelone, le milieu de l’OGC Nice Jean-Michaël Seri (25 ans, 32 matchs et 6 buts en L1 cette saison) ne sera pas facile à attirer. La faute à son président Jean-Pierre Rivère qui refuse de discuter e dessous du montant de sa clause de départ. "Seri, il a une clause à 40 millions d’euros, a rappelé le dirigeant niçois sur RMC. Ça a fait sourire tout le monde quand on a mis cette clause il y a deux ans. A ce prix-là, il sera libre. Sinon, on n’a pas pour l’instant l’intention de le vendre. Même si on ne prend pas les clauses au sérieux en France, il y a quand même un respect à avoir. Si demain, un club met 40 millions sur Jean-Michaël, il partira." Reste à savoir si l’un des clubs intéressés acceptera de miser une telle somme pour l’Ivoirien qui ne s'est pas encore exprimé au très haut niveau. Reste à savoir si l’un des clubs intéressés acceptera de miser une telle somme pour l’Ivoirien qui ne s'est pas encore exprimé au très haut niveau.

