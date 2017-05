Barça : Omar Da Fonseca incite Neymar à partir « Par Eric Bethsy - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en 2021, l’attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 28 matchs et 10 buts en Liga cette saison) semble totalement épanoui aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez. Mais ce n’est pas l’avis d’Omar Da Fonseca. De son côté, le consultant de beIN Sports conseille plutôt au Brésilien de prendre son envol loin de la Catalogne. "Moi je crois que Neymar doit partir, a estimé l’Argentin. Il est dans cette étape où il doit se sentir plus fort, se sentir leader. Suarez et Messi le bloquent un peu, et lui il ambitionne autre chose. Je crois qu'il le mérite. Mais pour ça, il faudrait qu'il s'en aille." Pas sûr que les dirigeants catalans soient du même avis. Pas sûr que les dirigeants catalans soient du même avis.

