PSG : Maxwell pour l'honneur du maillot « Par Eric Bethsy - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même si l’AS Monaco n’est plus qu’à une victoire du titre de champion de France, le latéral gauche du Paris Saint-Germain Maxwell (35 ans, 18 matchs en L1 cette saison) refuse de laisser tomber. Toujours irréprochable dans l’état d’esprit, le cadre parisien y croira jusqu’au bout. "Tant que c'est mathématiquement possible, on va tout faire pour jouer le titre jusqu'à la fin, a annoncé le Brésilien au site officiel du PSG. L'objectif est de jouer et d'honorer le maillot du Paris Saint-Germain jusqu'au bout. C'était une saison avec des hauts et des bas, mais c'est une saison qui nous a permis d'apprendre. Il faut savoir valoriser ce que nous avons accompli et s'améliorer pour gagner à nouveau des titres." En fin de contrat le mois prochain, Maxwell veut garder la tête haute pour ce qui devrait être ses derniers matchs avec le club francilien. En fin de contrat le mois prochain, Maxwell veut garder la tête haute pour ce qui devrait être ses derniers matchs avec le club francilien.

