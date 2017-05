Las Palmas : Jesé veut offrir le titre au Real « Par Eric Bethsy - Le 13/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé au FC Barcelone dimanche (20h) en championnat, l’attaquant de Las Palmas Jesé Rodriguez (24 ans, 13 matchs et 3 buts en Liga cette saison) a une motivation supplémentaire face aux Blaugrana. En tant que joueur formé au Real Madrid, l’Espagnol rêve d’aider les Merengue à remporter le titre. "Je ne vais pas mentir, j'aimerais marquer contre le Barça et offrir la Liga au Real Madrid, a confié l’avant-centre prêté par le Paris Saint-Germain à Sportium. (...) La MSN, ce sont sont de très bons joueurs comme ceux du Real et ceux qui attendent sur le banc. Le Barça et le Real ont un très bon effectif. La MSN est composée de très bons joueurs, mais je penche pour d'autres." L'occasion pour Jesé de venger le PSG, humilié par le Barça en Ligue des Champions. L'occasion pour Jesé de venger le PSG, humilié par le Barça en Ligue des Champions.

