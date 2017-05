National : Quevilly et Châteauroux en L2 !

National : Quevilly et Châteauroux en L 2 ! « Par Youcef Touaitia - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il suffisait d'une seule victoire à Quevilly et Châteauroux pour valider leur montée en Ligue 2. C'est fait ! A l'occasion de la 33e journée de National, Quevilly a battu Dunkerque (2-0) tandis que Châteauroux s'est imposé à Lyon-Duchère (2-0). Les deux clubs, qui comptent 58 points, ne peuvent plus être rattrapés par Dunkerque, 3e avec 52 points, en bonne position afin de disputer le barrage pour la montée face au 18e de Ligue 2. Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Quevilly 58 33 15 13 5 50 33 +17 2 Châteauroux 58 33 16 10 7 42 34 +8 3 Dunkerque 52 33 15 7 11 48 34 +14 4 Paris FC 51 33 14 9 10 28 18 +10 5 Consolat Marseille 51 33 15 6 12 49 42 +7 6 Chambly 51 33 13 12 8 38 34 +4 7 Lyon Duchère 50 33 14 8 11 39 35 +4 8 Boulogne/Mer 48 33 13 9 11 44 35 +9 9 Béziers 47 33 13 8 12 41 39 +2 10 Concarneau 46 33 13 7 13 38 40 -2 11 US Avranches 43 33 11 10 12 43 45 -2 12 Créteil 42 33 12 6 15 40 47 -7 13 Les Herbiers VF 38 33 8 14 11 37 41 -4 14 CA Bastia 36 33 9 9 15 32 50 -18 15 Sedan 35 33 9 8 16 38 48 -10 16 Pau FC 35 33 7 14 12 25 37 -12 17 Epinal 34 33 7 13 13 31 38 -7 18 Belfort 31 33 8 7 18 30 43 -13

