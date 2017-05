Real : James OK avec Manchester United ?

Real : James OK avec Manchester Unite d ? « Par Youcef Touaitia - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions mercredi (voir ici), Manchester United souhaite recruter le milieu offensif du Real Madrid, James Rodriguez (25 ans, 20 matchs et 8 buts en Liga cette saison). A en croire les informations de la radio colombienne RCN, le transfert du Cafetero vers l’Angleterre semble en bonne voie. En effet, le média sud-américain annonce que l’ancien Monégasque aurait trouvé un accord avec les dirigeants britanniques. Le Merengue et son agent, Jorge Mendes, auraient même rencontré le président madrilène Florentino Pérez cette semaine pour discuter de son avenir. Autre précision de RCN, et non des moindres : lié à Adidas, le meilleur buteur de la Coupe du monde 2014 aurait dans l’obligation de récupérer le numéro 10 dans tous les clubs pour lesquels il joue. Par conséquent, une éventuelle arrivée pousserait Wayne Rooney, détenteur de ce numéro, vers la sortie. Tout sauf une surprise puisque l’international anglais est annoncé sur le départ depuis de nombreux mois. Autre précision de RCN, et non des moindres : lié à Adidas, le meilleur buteur de la Coupe du monde 2014 aurait dans l’obligation de récupérer le numéro 10 dans tous les clubs pour lesquels il joue. Par conséquent, une éventuelle arrivée pousserait Wayne Rooney, détenteur de ce numéro, vers la sortie. Tout sauf une surprise puisque l’international anglais est annoncé sur le départ depuis de nombreux mois.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+