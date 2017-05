Chelsea : le Ballon d'Or, Hazard y croit « Par Youcef Touaitia - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Exceptionnel cette saison, l'ailier Eden Hazard (26 ans, 33 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) a retrouvé de sa superbe avec Chelsea après un exercice 2015-2016 médiocre. En plus d'afficher un excellent niveau sur les terrains, le Belge a également retrouvé la confiance. A tel point que l'ancien Lillois se met à rêver d'un Ballon d'Or. "J'espère gagner le Ballon d'Or un jour. C'est dans mon esprit. Si je ne le fais pas, ce ne sera pas un problème. (...) Quand Ronaldo et Messi se retireront, peut-être que ce sera un autre duo de joueurs comme Neymar, Paulo Dybala ou Antoine Griezmann, qui sait ? Nous verrons. A vrai dire, je n'y pense pas trop", a confié le Diable Rouge au micro de Sky Sports. "Si je joue la saison prochaine, que nous gagnons la Ligue des Champions et que je gagne la Coupe du monde avec la Belgique, pourquoi pas ?", a poursuivi Hazard. Au moins, le Blue ne se cache pas ! "Si je joue la saison prochaine, que nous gagnons la Ligue des Champions et que je gagne la Coupe du monde avec la Belgique, pourquoi pas ?", a poursuivi Hazard. Au moins, le Blue ne se cache pas !

