Juve : option d'achat levée pour Benatia (off.)

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, le défenseur central Mehdi Benatia (30 ans, 12 matchs et 1 but en Serie A cette saison) ne retrouvera pas son club formateur cet été. Et pour cause, la Juventus Turin, où il est prêté depuis le début de la saison par le Bayern Munich, a levé ce vendredi l'option d'achat de 17 millions d'euros fixée par la formation allemande. Le Marocain est désormais lié à la Vieille Dame jusqu'en juin 2020.