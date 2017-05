Monaco : Ménès tance Jardim et réhabilite Blanc « Par Youcef Touaitia - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à l’aller (0-2), Monaco s’est présenté dans un 3-5-2 inédit lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin (1-2). Une composition étrange pour Pierre Ménès, qui n’a pas hésité à comparer ce choix de Leonardo Jardim à celui de Laurent Blanc, lors du quart de finale retour perdu par le Paris Saint-Germain à Manchester City (0-1) la saison passée. "Jardim avait opté pour un étrange 3-5-2 se privant de Thomas Lemar, alors que son équipe avait tout de même deux buts à remonter. Je note d’ailleurs avec un certain amusement que ce choix tactique hasardeux est passé comme une lettre à La Poste, alors que le même choix un an plus tôt, effectué par Laurent Blanc à Manchester City, fait encore scandale. Et après y en a encore qui me parle de corporatisme", a souligné le journaliste dans sa chronique hebdomadaire pour Cnewsmatin. Reste que le PSG, accroché 2-2 à l’aller, n’avait pas forcément besoin de prendre les mêmes risques que l’ASM, qui avait tout de même deux buts à remonter... Reste que le PSG, accroché 2-2 à l’aller, n’avait pas forcément besoin de prendre les mêmes risques que l’ASM, qui avait tout de même deux buts à remonter...

