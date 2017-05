L2 : six clubs à la lutte pour la montée !

La 37e journée de Ligue 2 se disputait ce vendredi soir. Leader, Strasbourg a été accroché à Niort (2-2) et garde un petit point d'avance sur Amiens et Troyes, respectivement vainqueurs de Laval (3-0) et Reims (2-0). Lens, 4e, a explosé le Gazélec Ajaccio (4-0) et compte deux unités de retard sur le leader alsacien. De son côté, Brest a battu Bourg-en-Bresse (2-1) et se retrouve toujours à égalité avec les Sang-et-Or. Enfin, Nîmes a pris le dessus sur l'AC Ajaccio (3-1) et dispose d'une infime chance de terminer sur le podium.

Les résultats de la soirée : Amiens 3-0 Laval, Bourg en Bresse 1-2 Brest, Gaz. Ajaccio 0-4 Lens, Nîmes 3-1 AC Ajaccio, Niort 2-2 Strasbourg, Orléans 2-2 Clermont, Red Star 1-1 Sochaux, Tours 0-4 Le Havre, Troyes 2-0 Reims, Valenciennes 0-0 Auxerre.