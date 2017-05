Lille : le mercato, Lopez annonce la couleur !

A l'approche de la fin de saison, Lille prépare sereinement son mercato estival. Avec son futur entraîneur Marcelo Bielsa, le nouveau propriétaire Gerard Lopez travaille sur les contours de l'effectif pour la saison prochaine. Avec un objectif clair cet été : miser beaucoup sur des jeunes talents.

"On préfère payer cher des jeunes joueurs, cela rentre plus dans notre état d’esprit. L’une des raisons à cela, c’est aussi l’une des demandes de Marcelo (Bielsa) qui aimerait avoir un vestiaire ou des joueurs qu’il peut former à son style. Après, s’il y a un joueur confirmé qui accepte cette règle et qui correspond au projet, on pourrait regarder", a confié Lopez à RMC.

Une tendance déjà confirmée l'hiver dernier avec le recrutement de nombreux jeunes joueurs.