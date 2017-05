Trophées UNFP : l'équipe type des fans

Alors que la cérémonie des Trophées UNFP récompensera les acteurs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 lundi, l'équipe type de L1 composée à partir des votes de plus de 100 000 participants a été dévoilée ce vendredi. On y retrouve sept Monégasques, trois Parisien et un Marseillais !

C'est Daniel Subasic qui a été choisi dans le but. Le gardien croate est accompagné d'une défense composée de Djibril Sidibé, Kamil Glik, Thiago Silva et Benjamin Mendy. Au milieu de terrain, Bernardo Silva, Fabinho et Marco Verratti composent un séduisant trio. Enfin, Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Florian Thauvin forment le trio offensif.

L'équipe type de L1 des fans