Lyon : Fekir évoque son avenir « Par Romain Rigaux - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une saison irrégulière, Nabil Fekir (23 ans, 30 matchs et 8 buts en L1 cette saison) revient petit à petit vers son meilleur niveau affiché avant sa grave blessure au genou en 2015. Et pour le moment, l'attaquant français semble vouloir poursuivre son aventure à l'Olympique Lyonnais. "Moi, je suis sous contrat à Lyon jusqu’en juin 2020, on verra bien ce qui se passera en fin de saison. Rester un ou deux ans de plus ? Bien sûr que j’ai envie de rester à l’OL. Dans ma tête, je suis Lyonnais à 100%. Après, vous savez que dans le foot, on ne sait jamais ce qu’il peut se passer", a déclaré le Gone en conférence de presse. En cas de départ d'Alexandre Lacazette, il y a peu de chances pour que l'OL accepte un départ de Fekir cet été. En cas de départ d'Alexandre Lacazette, il y a peu de chances pour que l'OL accepte un départ de Fekir cet été.

