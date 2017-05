Lille : Passi confirme qu'il ne restera pas

Comme annoncé mercredi (voir ici), Franck Passi ne restera pas à Lille en tant qu'adjoint de Marcelo Bielsa, qui le remplacera au poste de numéro 1 sur le banc du LOSC à l'issue de la saison. Le coach lillois a officialisé l'information ce vendredi.

"Je voulais annoncer ma décision la semaine prochaine par respect pour le club, les joueurs et mon métier. Apparemment tout le monde le sait, ce n'est donc plus la peine de ne pas le dire. Je ne serai plus au LOSC la saison prochaine. J'ai décidé de continuer comme numéro un. Il y a des clubs qui m'appellent ou prennent contact avec mon agent (Jean-Pierre Bernès). On en est au stade des prémices des contacts", a déclaré Passi en conférence de presse.

Un peu plus tôt, c'est Jean-Louis Gasset qui a officialisé son départ de Montpellier ( voir la brève de 12h52 ).