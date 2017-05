Lyon : Genesio pas d'accord avec Valbuena

Très déçu après l'élimination de Lyon en demi-finale de la Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam (1-4, 3-1) jeudi, Mathieu Valbuena (32 ans, 41 matchs et 10 buts toutes compétitions cette saison) a jugé "médiocre" la saison de l'OL (voir la brève de 09h51). Son entraîneur Bruno Genesio n'est pas aussi sévère.

"Si on parle des résultats, je ne dirais pas médiocre. On aurait dû faire mieux en Championnat mais en Coupe d'Europe, notre parcours a été plus qu'honorable. Le problème, en L1, c'est qu'on a manqué de régularité, notamment sur des matchs présumés plus faciles. On a failli dans ces matchs-là. Il faudra analyser les causer et éviter que ça se reproduise la saison prochaine", a déclaré le coach des Gones en conférence de presse ce vendredi.

A deux journées de la fin du championnat, Lyon est 4e à 14 points du podium et possède 5 points d'avance sur Marseille (5e).