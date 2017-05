Juve : D. Alves, un "alien" pour Bonucci « Par Romain Lantheaume - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Impliqué sur les quatre réalisations inscrites par la Juventus Turin avec notamment un superbe but et deux passes décisives, le latéral droit Dani Alves (34 ans, 11 matchs et 3 buts en LdC cette saison) a régalé en demi-finale de la Ligue des Champions face à l’AS Monaco (2-0, 2-1). Loin de ses difficultés de la première partie de saison, le Brésilien affiche un niveau bluffant, comme l’a souligné son coéquipier Leonardo Bonucci (30 ans, 10 matchs et 1 but en LdC cette saison). "Seul un très grand joueur peut changer son style de jeu pour s'adapter à notre philosophie comme il l'a fait, a noté le défenseur central. Ça lui a pris un peu de temps pour comprendre le football italien et le style de la Juventus, mais maintenant, le niveau qu'il a atteint est presque irréel. Franchement, c'est un alien". Le FC Barcelone doit continuer à se mordre les doigts d’avoir laissé l’Auriverde partir libre l’été dernier… Le FC Barcelone doit continuer à se mordre les doigts d’avoir laissé l’Auriverde partir libre l’été dernier…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+