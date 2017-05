Lyon : Aulas visé par une plainte aux USA !

Lyon : Aulas visé par une plainte aux US A ! « Par Romain Rigaux - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Il n'y a pas qu'en France que l'activité de Jean-Michel Aulas sur Twitter agace. Selon les médias américains Sports Illustrated et ESPN, la fédération américaine de soccer a déposé une plainte auprès de la FIFA contre le président de l'Olympique Lyonnais. La raison ? Une tentative de JMA sur le réseau social pour attirer la joueuse Allie Long. Tout est parti d'une conversation entre la joueuse des Thorns de Portland et la star américaine de l'OL, Alex Morgan. "Hello Allie, tout le monde espère vous voir venir à l'OL avec Alex l'année prochaine, pour gagner le titre en France et en Europe", a ainsi tweeté Aulas en s'incrustant dans la conversation. Problème, le propriétaire de la franchise américaine n'a pas apprécié la démarche. "Plutôt que de courtiser des joueuses sous contrat, agissez avec classe et faîtes venir votre équipe pour voir ce qu'elle vaut face aux Thorns", a lancé Merritt Paulson. Si cette démarche avait fonctionné pour Alex Morgan, la fédération américaine a cette fois-ci décidé d'agir. "Plutôt que de courtiser des joueuses sous contrat, agissez avec classe et faîtes venir votre équipe pour voir ce qu'elle vaut face aux Thorns", a lancé Merritt Paulson. Si cette démarche avait fonctionné pour Alex Morgan, la fédération américaine a cette fois-ci décidé d'agir.

