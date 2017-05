PSG : Seri, Monaco prêt à jouer un vilain tour !

PSG : Seri, Monaco prêt à jouer un vilain tou r ! « Par Romain Lantheaume - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une seconde saison très aboutie avec l’OGC Nice, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri (25 ans, 32 matchs et 6 buts en L1 cette saison) pourrait franchir un nouveau cap l’été prochain, mais sans forcément effectuer beaucoup de kilomètres ! Ce vendredi, le quotidien Le Parisien révèle que l’AS Monaco s’intéresse à l’Aiglon et posséderait même une longueur d’avance sur la concurrence ! Jusqu’à présent annoncé en pole dans ce dossier, le Paris Saint-Germain ne lâche rien et l’entraîneur Unai Emery aurait demandé au latéral droit Serge Aurier de jouer les intermédiaires auprès du Niçois dont il est le coéquipier en sélection ivoirienne. A l'étranger, le directeur sportif du FC Barcelone, Robert Fernandez, a déjà sondé les représentants de l’Azuréen, et un club italien de haut de tableau se montrerait également très pressant. A ce rythme, le Gym va peut-être toucher davantage que les 25 millions d’euros espérés ! A l'étranger, le directeur sportif du FC Barcelone, Robert Fernandez, a déjà sondé les représentants de l’Azuréen, et un club italien de haut de tableau se montrerait également très pressant. A ce rythme, le Gym va peut-être toucher davantage que les 25 millions d’euros espérés !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+