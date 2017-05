Monaco : Mendy, le "nouvel Abidal" du Barça ?

Monaco : Mendy, le "nouvel Abidal" du Barç a ? « Par Romain Lantheaume - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email a ?" style="width:60px; height:20px; display:inline-block; position:relative; top:4px; left:6px;"> Texte: A- Auteur d’une saison de haut niveau, le latéral gauche de l’AS Monaco Benjamin Mendy (22 ans, 23 matchs en L1 cette saison) ne va pas manquer de prétendants cet été. Le dernier en date ? Le FC Barcelone d’après Mundo Deportivo ! En Une, la publication catalane indique que les Blaugrana, en quête d’un "autre Abidal", auraient ciblé l’international français et le Suisse de Wolfsburg, Ricardo Rodriguez (24 ans, 24 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison), également courtisé par le Paris Saint-Germain et annoncé tout proche du Milan AC. Malgré tout, les chances de voir Mendy succéder à son compatriote Eric Abidal en Catalogne sont faibles. En effet, ce poste ne constitue pas une priorité pour le champion d’Espagne en titre et ses moyens limités ne devraient pas lui permettre de lutter avec Manchester City, prêt à débourser 45 millions d’euros pour s’offrir l’ancien Marseillais ! Le Barça recherche son nouvel Abidal



