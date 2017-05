Lyon : Ghezzal, Aulas y croit encore !

Lyon : Ghezzal, Aulas y croit encor e ! « Par Romain Lantheaume - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, l’ailier Rachid Ghezzal (25 ans, 25 matchs et 2 buts en L1 cette saison) devrait selon toute vraisemblance quitter l’Olympique Lyonnais. En effet, cela fait bientôt un an que les deux parties ne parviennent pas à s’entendre sur une prolongation. Mais, tout comme l’international algérien, qui affirme ne pas exclure de rempiler (voir ici), le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, refuse d’abandonner tout espoir. "Il semble qu’il n’a plus très envie de partir et on va voir comment on pourrait le garder…", a même glissé le patron rhodanien dans des propos rapportés par le quotidien régional Le Progrès. Même s’il a signé deux bonnes entrées en jeu contre l’Ajax Amsterdam (1-4, 3-1) en demi-finale de la Ligue Europa, le Gone réalise une saison clairement décevante et ne croule peut-être pas sous les offres... Même s’il a signé deux bonnes entrées en jeu contre l’Ajax Amsterdam (1-4, 3-1) en demi-finale de la Ligue Europa, le Gone réalise une saison clairement décevante et ne croule peut-être pas sous les offres...

