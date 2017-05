PSG : Antero Henrique est à Paris !

PSG : Antero Henrique est à Pari s ! « Par Romain Rigaux - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé depuis plusieurs jours comme le possible futur directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique se trouve actuellement dans la capitale. Selon SFR Sport, l'ancien dirigeant du FC Porto est arrivé mercredi et discute avec la direction parisienne. Et il réclamerait des garanties avant de s'engager au PSG. Antero Henrique souhaite notamment avoir les pleins pouvoirs dans le domaine sportif et imposer ses méthodes de travail. Reste à savoir si Paris est prêt à céder à ses exigences. Cela signifierait sans doute se séparer de Patrick Kluivert, qui occupe actuellement un poste de directeur du football assez proche des fonctions de directeur sportif. Affaire à suivre...

