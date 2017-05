PSG : l'agent de Callegari met aussi la pression « Par Romain Lantheaume - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Quelques jours après la sortie du père du latéral droit Alec Georgen (voir ici), les dirigeants du Paris Saint-Germain vont devoir gérer les inquiétudes d’un autre jeune prometteur issu du centre de formation, le milieu de terrain Lorenzo Callegari (19 ans, une apparition en L1 cette saison). L'agent du Francilien, Alessandro Canovi, vient clairement de mettre la pression à un an du terme de son contrat. "Depuis cet hiver, on n’a pas eu de nouvelles, enfin que des mauvaises. Jamais ils n’ont demandé à nous voir pour savoir comment allait le dossier Callegari. Il n’y a aucun signal du PSG, a déploré le représentant auprès du site Foot Mercato. Il n’y a pas beaucoup de possibilités pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Si le PSG croit en lui, on aura la possibilité de prolonger le contrat. Sinon, il va être libéré. Il n’y a pas d’autres solutions. Un prêt sec alors qu’il ne reste qu’une année de contrat, ce n’est pas possible, ce ne serait pas logique. (…) Si le PSG ne croit pas en lui, il y a d’autres formations, en France ou à l’étranger, où c’est le cas." L’hiver dernier, le club de la capitale s’était opposé à un départ en prêt de Callegari au Genoa. L’hiver dernier, le club de la capitale s’était opposé à un départ en prêt de Callegari au Genoa.

