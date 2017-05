Lyon : Aulas confirme Genesio Par Romain Lantheaume - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En ne parvenant pas à renverser la vapeur face à l’Ajax Amsterdam (1-4, 3-1) en demi-finale retour de la Ligue Europa jeudi, l’Olympique Lyonnais a manqué l'occasion de sauver sa saison. Cependant, comme il l’a déjà répété ces dernières semaines, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a confirmé que l’entraîneur Bruno Genesio ne se trouve pas menacé. "On va se qualifier pour la 21e fois de suite pour une compétition européenne. On sait que quand on est en Ligue des Champions c’est mieux (…), mais la Ligue Europa est une compétition formidable. Ce sera bien sûr avec Bruno Genesio la saison prochaine", a assuré le boss rhodanien au micro de beIN Sports. Malgré cette sortie, le quotidien L’Equipe affirme que l'OL "devrait entamer une réflexion sur son avenir à court terme, et le cas de Genesio sera inévitablement évoqué". Affaire à suivre… Malgré cette sortie, le quotidien L’Equipe affirme que l'OL "devrait entamer une réflexion sur son avenir à court terme, et le cas de Genesio sera inévitablement évoqué". Affaire à suivre…

