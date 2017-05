Lyon : Lopes complètement "abattu" « Par Romain Lantheaume - Le 12/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour un petit but, l’Olympique Lyonnais a manqué sa "remontada" contre l’Ajax Amsterdam (1-4, 3-1) jeudi en demi-finale de la Ligue Europa. Alors qu’ils ont fait le siège du but hollandais en seconde période, les Gones ont forcément des regrets à l’image de leur gardien, Anthony Lopes (26 ans, 14 matchs en coupes d'Europe cette saison). "C'était très compliqué. On est impuissant. On voit nos vagues à fond sur la cage adverse. On a espoir que le ballon entre. On est tous abattus, a reconnu l’international portugais auprès de L’Equipe après la rencontre. On ne s'est pas mis dans les meilleures conditions à l'aller. Il manquait un but de plus ou alors encaisser un but de moins aujourd'hui ou à l'aller. Il faut relever la tête." Avec plus de réalisme en attaque ou une erreur de moins en défense, l’OL serait certainement en finale… Avec plus de réalisme en attaque ou une erreur de moins en défense, l’OL serait certainement en finale…

